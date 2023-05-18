ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута и местами продвигаются – Маляр

По состоянию на сейчас украинские войска контролируют юго-западную часть Бахмута и продвигаются вперед на отдельных участках окраин города.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Детали: По ее словам, россияне стянули в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилили группировку. В четверг весь день враг атаковал, но все атаки отбиты.

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На северных окраинах города враг тоже атаковал, и тоже атаки отбиты. На отдельных участках есть продвижение украинских войск на полкилометра.

Маляр рассказала также, что в пригороде Бахмута на юге в течение дня тоже шли ожесточенные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи. На отдельных участках украинские войска продвинулись на один километр.

Она отметила, что военные задачи оборона Бахмута и пригорода выполняет. Сейчас Украина выигрывает время для определенных запланированных действий.

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Кроме того, Маляр сообщила, что командование ОСУВ "Хортица", в зоне ответственности которого бахмутское направление, держит ситуацию под контролем.

Что предшествовало: Одна из бригад Сухопутных войск сообщила о прорыве на западных окраинах Бахмута - защитники продвинулись на два километра в ширину и на 700 метров в глубину.