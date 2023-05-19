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Атака на Кривий Ріг: пошкоджено підприємство і адмінбудівлю, постраждали 2 людини

"Українська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 07:59
Атака на Кривий Ріг: пошкоджено підприємство і адмінбудівлю, постраждали 2 людини
Руйнування у Кривому Розі. Фото з Telegram ОВА

Внаслідок нічного удару росіян по Кривому Рогу Дніпропетровської області пошкоджень зазнали приміщення приватного промислового підприємства та адміністративна будівля, 2 людини отримали поранення.

Джерело: начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству (у Кривому Розі – ред.). Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь. 

Через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома".

Що цьому передувало:

  • Вночі 19 травня у Львові прогримів вибух.
  • Вибухи також пролунали у Кривому Розі. 
  • Сили протиповітряної оборони цієї ночі знищили усі ворожі цілі, які рухалися у напрямку Києва. Ворог застосовував безпілотники.

Теми: Кривий РігДніпропетровська областьобстрілРосія
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