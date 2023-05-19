Атака на Кривий Ріг: пошкоджено підприємство і адмінбудівлю, постраждали 2 людини

Внаслідок нічного удару росіян по Кривому Рогу Дніпропетровської області пошкоджень зазнали приміщення приватного промислового підприємства та адміністративна будівля, 2 людини отримали поранення.

Джерело: начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству (у Кривому Розі – ред.). Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь.

Через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома".

Що цьому передувало: