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Атака на Кривой Рог: повреждены предприятие и админздание, пострадали 2 человека

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 07:59
Атака на Кривой Рог: повреждены предприятие и админздание, пострадали 2 человека
Разрушения в Кривом Роге. Фото из Telegram ОВА

В результате ночного удара россиян по Кривому Рогу Днепропетровской области повреждения получили помещения частного промышленного предприятия и административное здание, 2 человека получили ранения.

Источник: начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Враг ударил по частному промышленному предприятию (в Кривом Роге - ред.). Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование. Сразу несколько зданий загорелись. В одном из них спасатели до сих пор укрощают огонь.

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Из-за вражеской атаки пожар возник и в четырехэтажном админздании. Его уже потушили. Легкие ранения получил 45-летний мужчина. Он будет лечиться дома".

Что этому предшествовало:

  • Ночью 19 мая во Львове прогремел взрыв.
  • Взрывы также прогремели в Кривом Роге.
  • Силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили все вражеские цели, которые двигались в направлении Киева. Враг применял беспилотники.

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Темы: Кривой РогДнепропетровская областьобстрелРосcия
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