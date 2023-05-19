Пропагандистка РФ Симон’ян подумала, що їй прислали вибухівку, а там виявилася віброкуля
П'ятниця, 19 травня 2023, 13:55
Російська пропагандистка Маргарита Симон’ян, заявила, що отримала бандероль зі слідами вибухівки, пізніше з'ясувалося, що їй надіслали "віброкулю" для сексуальних пригод".
Джерело: Симон’ян у Telegram
Пряма мова Симон’ян: "На моє ім'я на роботу надіслали бандероль зі слідами вибухівки (безпека виявила). Поліція розбирається".
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Пізніше вона уточнила, що їй з Гонконгу надіслали "віброкулю" для сексуальних пригод" і продемонстувала фото.
Що було раніше:
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