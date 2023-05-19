Пропагандистка РФ Симон’ян подумала, що їй прислали вибухівку, а там виявилася віброкуля

Російська пропагандистка Маргарита Симон’ян, заявила, що отримала бандероль зі слідами вибухівки, пізніше з'ясувалося, що їй надіслали "віброкулю" для сексуальних пригод".

Джерело: Симон’ян у Telegram

Пряма мова Симон’ян: "На моє ім'я на роботу надіслали бандероль зі слідами вибухівки (безпека виявила). Поліція розбирається".

Пізніше вона уточнила, що їй з Гонконгу надіслали "віброкулю" для сексуальних пригод" і продемонстувала фото.

Що було раніше:

2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення. Пізніше з'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією Татарського.

6 травня в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, в якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, який начебто воював проти України. Тоді ЗМІ повідомляли, що Прилєпін важко поранений, а водій загинув.