Пропагандистка РФ Симоньян подумала, что ей прислали взрывчатку, а там оказалась вибропуля

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, заявила, что получила бандероль со следами взрывчатки, позже выяснилось, что ей прислали "вибропулю" для сексуальных приключений".

Источник: Симоньян в Telegram

Прямая речь Симоньян: "На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается".

Позже она уточнила, что ей из Гонконга прислали "виброкулю" для сексуальных приключений" и продемонстрировала фото.

Что предшествовало:

2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения. Позже появилось видео последних секунд перед ликвидацией Татарского.

6 мая в российской Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, который якобы воевал против Украины. Тогда СМИ сообщали, что Прилепин тяжело ранен, а водитель погиб.