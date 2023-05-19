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Пропагандистка РФ Симоньян подумала, что ей прислали взрывчатку, а там оказалась вибропуля

Станислав ПогориловПятница, 19 мая 2023, 13:55
Пропагандистка РФ Симоньян подумала, что ей прислали взрывчатку, а там оказалась вибропуля
Владимир Путин, Маргарита Симоньян, фото: Getty Images

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, заявила, что получила бандероль со следами взрывчатки, позже выяснилось, что ей прислали "вибропулю" для сексуальных приключений".

Источник: Симоньян в Telegram

Прямая речь Симоньян: "На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается".

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Позже она уточнила, что ей из Гонконга прислали "виброкулю" для сексуальных приключений" и продемонстрировала фото.

Что предшествовало:

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Темы: войнаРосcияпропаганда
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