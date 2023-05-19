ЗСУ підтвердили, що перехоплюють ініціативу на Бахмутському напрямку: просунулися далі

Збройні сили України перехоплюють ініціативу на Бахмутському напрямку та намагаються контратакувати, за цю добу на різних ділянках ЗСУ просунулись на відстань до 500 м.

Джерело: речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин

Деталі: На питання, чи правдиве твердження Американського інституту вивчення війни щодо перехоплення Україною ініціативи під Бахмутом, Череватий відповів:

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Пряма мова: "Ситуація дуже важка на цьому напрямку, але контрольована. Ми бачимо наміри ворога, прогнозуємо їх, упереджуємо. Можна сказати, що так – є певний, скажімо, елемент того, що ми перехоплюємо у них ініціативу і намагаємося контратакувати".

Більше деталей: Череватий додав, що Бахмут залишається пріоритетною ціллю ворога. За цю добу відбулося 10 боєзіткнень, 477 разів ворог влучав по українських позиціях, здійснив 9 авіанальотів. 141 окупанта було знищено, 220 зазнали поранень, один потрапив у полон.

Пряма мова: "Ворог продовжує проводити штурми безпосередньо у самому місті. Наші підрозділи, де є можливість, також тиснуть на ворога і продовжують просування по території. Зокрема, за цю добу на різних напрямках до 500 метрів вдалося пройти нашим захисникам".