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ЗСУ підтвердили, що перехоплюють ініціативу на Бахмутському напрямку: просунулися далі

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 19 травня 2023, 16:01
ЗСУ підтвердили, що перехоплюють ініціативу на Бахмутському напрямку: просунулися далі
УКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ У БАХМУТІ. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З TELEGRAM СИРСЬКОГО

Збройні сили України перехоплюють ініціативу на Бахмутському напрямку та намагаються контратакувати, за цю добу на різних ділянках ЗСУ просунулись на відстань до 500 м.

Джерело: речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин 

Деталі: На питання, чи правдиве твердження Американського інституту вивчення війни щодо перехоплення Україною ініціативи під Бахмутом, Череватий відповів: 

Пряма мова: "Ситуація дуже важка на цьому напрямку, але контрольована. Ми бачимо наміри ворога, прогнозуємо їх, упереджуємо. Можна сказати, що так – є певний, скажімо, елемент того, що ми перехоплюємо у них ініціативу і намагаємося контратакувати". 

Більше деталей: Череватий додав, що Бахмут залишається пріоритетною ціллю ворога. За цю добу відбулося 10 боєзіткнень, 477 разів ворог влучав по українських позиціях, здійснив 9 авіанальотів. 141 окупанта було знищено, 220 зазнали поранень, один потрапив у полон.

Пряма мова: "Ворог продовжує проводити штурми безпосередньо у самому місті. Наші підрозділи, де є можливість, також тиснуть на ворога і продовжують просування по території. Зокрема, за цю добу на різних напрямках до 500 метрів вдалося пройти нашим захисникам".

Теми: БахмутЗбройні силивійна
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