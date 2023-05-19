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ВСУ подтвердили, что перехватывают инициативу на Бахмутском направлении: продвинулись дальше

Татьяна ЛозовенкоПятница, 19 мая 2023, 16:01
ВСУ подтвердили, что перехватывают инициативу на Бахмутском направлении: продвинулись дальше
УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ В БАХМУТЕ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ TELEGRAM СЫРСКОГО

Вооруженные силы Украины перехватывают инициативу на Бахмутском направлении и пытаются контратаковать, за эти сутки на различных участках ВСУ продвинулись на расстояние до 500 м.

Источник: спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей 

Детали: На вопрос, правдиво ли утверждение Американского института изучения войны о перехвате Украиной инициативы под Бахмутом, Череватый ответил: 

Прямая речь: "Ситуация очень тяжелая на этом направлении, но контролируемая. Мы видим намерения врага, прогнозируем их, упреждаем. Можно сказать, что да – есть определенный, скажем, элемент того, что мы перехватываем у них инициативу и пытаемся контратаковать". 

Больше деталей: Череватый добавил, что Бахмут остается приоритетной целью врага. За эти сутки произошло 10 боестолкновений, 477 раз враг попадал по украинским позициям, совершил 9 авианалетов. 141 оккупант был уничтожен, 220 получили ранения, один попал в плен.

Прямая речь: "Враг продолжает проводить штурмы непосредственно в самом городе. Наши подразделения, где есть возможность, также давят на врага и продолжают продвижение по территории. В частности, за эти сутки на разных направлениях до 500 метров удалось пройти нашим защитникам".

Темы: БахмутВооруженные силывойна
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