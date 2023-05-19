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Зеленський розповів спадкоємному принцу Саудівської Аравії, як Україна протидіє Росії

Олена РощінаП'ятниця, 19 травня 2023, 16:34
Зеленський розповів спадкоємному принцу Саудівської Аравії, як Україна протидіє Росії
Володимир Зеленський зустрівся з Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Королівства Саудівська Аравія із зустрічі зі спадкоємним принцем, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. 

Джерело: пресслужба президента і Зеленський у соцмережах

Деталі: Під час зустрічі президент України і прем’єр Саудівської Аравії детально обговорили актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру.

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Зеленський висловив подяку Мухаммаду бін Салману аль Сауду за запрошення взяти участь у саміті Ліги арабських держав як почесний гість. 

 

Президент України поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію в Україні та протидію російському агресору. 

Зеленський також розповів про головні елементи української мирної ініціативи – "формули миру", яка має на меті зупинення війни та відновлення миру.

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Глава держави також відзначив успішну участь Саудівської Аравії у поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених і висловив зацікавленість у продовженні спільних зусиль заради звільнення бранців.

Зеленський подякував спадкоємному принцу Саудівської Аравії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та принципову позицію в межах міжнародних організацій.

Мухаммад бін Салман аль Сауд підтвердив зацікавленість в інвестиціях в Україну та її відновлення.

Зеленський запросив його відвідати Україну з візитом.

Теми: ЗеленськийСаудівська Аравія
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