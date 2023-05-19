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Зеленский рассказал наследному принцу Саудовской Аравии, как Украина противодействует России

Елена РощинаПятница, 19 мая 2023, 16:34
Зеленский рассказал наследному принцу Саудовской Аравии, как Украина противодействует России
Владимир Зеленский встретился с Мухаммадом бин Салманом аль Саудом, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Королевство Саудовская Аравия со встречи с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. 

Источник: пресс-служба президента и Зеленский в соцсетях

Детали: Во время встречи президент Украины и премьер Саудовской Аравии подробно обсудили актуальные двусторонние отношения и вопросы глобального характера.

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Зеленский выразил благодарность Мухаммаду бин Салману аль Сауду за приглашение принять участие в саммите Лиги арабских государств в качестве почетного гостя. 

 

Президент Украины проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью в Украине и противодействии российскому агрессору. 

Зеленский также рассказал о главных элементах украинской мирной инициативы – формулы мира, которая направлена на прекращение войны и восстановления мира.

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Глава государства также отметил успешное участие Саудовской Аравии в возвращении из российского плена 10 иностранных военнопленных и выразил заинтересованность в продолжении совместных усилий ради освобождения пленников.

Зеленский поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и принципиальную позицию в рамках международных организаций.

Мухаммад бин Салман аль Сауд подтвердил заинтересованность в инвестициях в Украину и ее восстановление.

Зеленский пригласил его посетить Украину с визитом.

Темы: ЗеленскийСаудовская Аравия
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