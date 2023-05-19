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Зеленський закликав лідерів арабських країн допомогти українцям попри вплив РФ

Олена РощінаП'ятниця, 19 травня 2023, 15:47
Зеленський закликав лідерів арабських країн допомогти українцям попри вплив РФ
Володимир Зеленський на саміті Ліги арабських держав, фото ОП

Президент Володимир Зеленський на саміті арабських країн у Саудівської Аравії закликав їхніх представників підтримати українців, включно з мусульманами. 

Джерело: Зеленський у виступі на 32-й сесії ради Ліги арабських країн

Пряма мова: "Я впевнений, усі ваші нації зрозуміють нашу основну емоції і наш основний заклик, який я хочу залишити тут… Заклик допомогти захистити наших людей, включаючи спільноту українських мусульман.

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Тут зі мною шановний Мустафа Джемілєв – лідер кримськотатарського народу, одного з корінних народів України. Їхній дім – Крим, центр мусульманської культури в Україні".

Деталі: Зеленський нагадав, що Крим Росія окупувала найпершим і мусульмани найбільше потерпають від репресій в окупованому Криму.  

Президент України також нагадав про роль Саудівської Аравії у звільненні людей, взятих росіянами у полон на території України. На його думку, можна розширити цей досвід.

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Зеленський додав, що навіть якщо на саміті арабських країн є люди, які по-різному дивляться на війну в Україні, називаючи її "конфліктом", вони можуть об'єднатися навколо ідеї порятунку людей із російських застінків.

Український лідер зазначив, що є люди, які заплющують очі на ув'язнення і незаконну анексію, але який би вплив не чинила Росія, потрібно залишатися незалежними. 

Володимир Зеленський перед виступом на 32-й сесії ради Ліги арабських країн 19 травня зустрівся зі спадкоємним принцем, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. 

В українську делегацію, яка прибула в Саудівську Аравію, входить лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. 

 

Нагадаємо: ЗМІ повідомили, що з Саудівської Аравії Володимир Зеленський вирушить до Японії, щоб особисто приєднатися до лідерів країн "Великої сімки", однак в РНБОУ запевнили, що виступ перед G7 буде онлайн.

Теми: Зеленськийсвітвійнаміжнародні відносини
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