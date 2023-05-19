Царьова позбавили почесної грамоти Кабміну

Кабінет міністрів на своєму засіданні прийняв рішення позбавити підозрюваного у держзраді екснардепа Олега Царьова своєї почесної грамоти.

Джерело: пресслужба Кабміну

Дослівно: "На черговому засіданні Кабінету міністрів України було вирішено позбавити Царьова Олега Анатолійовича вищої урядової нагороди – почесної грамоти Кабінету міністрів України".

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Деталі: В уряді пообіцяли, що в майбутньому планують позбавляти почесної грамоти осіб, які опинились у санкційних списках. Наразі це питання опрацьовується.

"Адже люди, які зрадили нашу країну, не гідні будь-якої державної нагороди", - зазначив міністр уряду Олег Немчінов.

Наразі процедура позбавлення почесної грамоти може застосовуватися лише у разі вчинення нагородженою особою умисного злочину.

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Позбавлення Царьова нагороди відбулось у зв’язку із вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 3 травня 2022 року.

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