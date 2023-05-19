Царьова позбавили почесної грамоти Кабміну
Кабінет міністрів на своєму засіданні прийняв рішення позбавити підозрюваного у держзраді екснардепа Олега Царьова своєї почесної грамоти.
Джерело: пресслужба Кабміну
Дослівно: "На черговому засіданні Кабінету міністрів України було вирішено позбавити Царьова Олега Анатолійовича вищої урядової нагороди – почесної грамоти Кабінету міністрів України".
Деталі: В уряді пообіцяли, що в майбутньому планують позбавляти почесної грамоти осіб, які опинились у санкційних списках. Наразі це питання опрацьовується.
"Адже люди, які зрадили нашу країну, не гідні будь-якої державної нагороди", - зазначив міністр уряду Олег Немчінов.
Наразі процедура позбавлення почесної грамоти може застосовуватися лише у разі вчинення нагородженою особою умисного злочину.
Позбавлення Царьова нагороди відбулось у зв’язку із вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 3 травня 2022 року.
Що було раніше:
- 3 травня2022 року Шевченківський райсуд Києва заочно засудив колишнього народного депутата й колишнього кандидата у президенти України Олега Царьова до 12 років позбавлення волі з позбавленням першого рангу держслужбовця і права обіймати владні посади на 3 роки.
- У вересні 2022 року Олегу Царьову було повідомлено про підозру у державній зраді.