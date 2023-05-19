Царева лишили почетной грамоты Кабмина
Кабинет министров на своем заседании принял решение лишить подозреваемого в госизмене экс-нардепа Олега Царева своей почетной грамоты.
Источник: пресс-служба Кабмина
Дословно: "На очередном заседании Кабинета министров Украины было решено лишить Царева Олега Анатольевича высшей правительственной награды - почетной грамоты Кабинета министров Украины".
Детали: В правительстве пообещали, что в будущем планируют лишать почетной грамоты лиц, которые оказались в санкционных списках. Сейчас этот вопрос прорабатывается.
"Ведь люди, которые предали нашу страну, не достойны любой государственной награды", - отметил министр правительства Олег Немчинов.
Сейчас процедура лишения почетной грамоты может применяться только в случае совершения награжденным лицом умышленного преступления.
Лишение Царева награды состоялось в связи с приговором Шевченковского районного суда города Киева от 3 мая 2022 года.
Что предшествовало:
- 3 мая 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил бывшего народного депутата и бывшего кандидата в президенты Украины Олега Царева к 12 годам лишения свободы с лишением первого ранга госслужащего и права занимать властные должности на 3 года.
- В сентябре 2022 года Олегу Цареву было сообщено о подозрении в государственной измене.