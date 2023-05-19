Царева лишили почетной грамоты Кабмина

Кабинет министров на своем заседании принял решение лишить подозреваемого в госизмене экс-нардепа Олега Царева своей почетной грамоты.

Источник: пресс-служба Кабмина

Дословно: "На очередном заседании Кабинета министров Украины было решено лишить Царева Олега Анатольевича высшей правительственной награды - почетной грамоты Кабинета министров Украины".

Детали: В правительстве пообещали, что в будущем планируют лишать почетной грамоты лиц, которые оказались в санкционных списках. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

"Ведь люди, которые предали нашу страну, не достойны любой государственной награды", - отметил министр правительства Олег Немчинов.

Сейчас процедура лишения почетной грамоты может применяться только в случае совершения награжденным лицом умышленного преступления.

Лишение Царева награды состоялось в связи с приговором Шевченковского районного суда города Киева от 3 мая 2022 года.

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