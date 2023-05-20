Дружина "Редіса" розповіла, як живуть командири "Азова" в Туреччині

Засновниця Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко, дружина бійця "Редіса", розповіла, що командири "Азову" в Туреччині живуть у закритому об’єкті, але мають доступ до інформації.

Джерело: Прокопенко в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Прокопенко: "Вони перебувають у безпечному місці, тому, на щастя, землетруси їх не торкнулися.

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Я зараз живу в ситуації, коли мені жінки полонених просто можуть писати, навіть погрожувати, мовляв, "твій чоловік - на курорті". Це неправда. Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі.

У них є певний режим, регламентовані дзвінки, розклад. Вони не зазнають тортур, як в Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі.

Ми всі розуміємо, що, якби вони залишилися в полоні довше в тих умовах, то сталися б невідворотні процеси з їхнім станом".

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Деталі: Прокопенко запевнила, що бійці мають доступ до інформації, вони в курсі усього, що робиться в Україні.

Разом із тим вона розповіла, що керівники "Азову" відмовилися від того, щоб їх відвідували рідні, назвавши це "чоловічою військовою солідарністю" – вони хочуть морально бути на рівні зі своїм рядовим складом.

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