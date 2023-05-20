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Дружина "Редіса" розповіла, як живуть командири "Азова" в Туреччині

Роман ПетренкоСубота, 20 травня 2023, 14:17
Дружина Редіса розповіла, як живуть командири Азова в Туреччині
командири азову, покійний ексглава МВС денис монастирський, глава гур кирило буданов у туреччині в кінці 2022 року, фото мвс

Засновниця Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко, дружина бійця "Редіса", розповіла, що командири "Азову" в Туреччині живуть у закритому об’єкті, але мають доступ до інформації.

Джерело: Прокопенко в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Прокопенко: "Вони перебувають у безпечному місці, тому, на щастя, землетруси їх не торкнулися.

Я зараз живу в ситуації, коли мені жінки полонених просто можуть писати, навіть погрожувати, мовляв, "твій чоловік - на курорті". Це неправда. Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі.

У них є певний режим, регламентовані дзвінки, розклад. Вони не зазнають тортур, як в Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі.

Ми всі розуміємо, що, якби вони залишилися в полоні довше в тих умовах, то сталися б невідворотні процеси з їхнім станом".

Деталі: Прокопенко запевнила, що бійці мають доступ до інформації, вони в курсі усього, що робиться в Україні.

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Разом із тим вона розповіла, що керівники "Азову" відмовилися від того, щоб їх відвідували рідні, назвавши це "чоловічою військовою солідарністю" – вони хочуть морально бути на рівні зі своїм рядовим складом.

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених – прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРОшники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі".  Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • 5 командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
  • Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Теми: Азов МаріупольполоненіТуреччина
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