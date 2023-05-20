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Жена "Редиса" рассказала, как живут командиры "Азова" в Турции

Роман ПетренкоСуббота, 20 мая 2023, 14:17
Жена Редиса рассказала, как живут командиры Азова в Турции
командиры азова, покойный экс-глава МВД денис монастырский, глава гур кирилл буданов в турции в конце 2022 года, фото мвс

Основательница Ассоциации семей защитников "Азовстали" Екатерина Прокопенко, жена бойца "Редиса", рассказала, что командиры "Азова" в Турции живут в закрытом объекте, но имеют доступ к информации.

Источник: Прокопенко в интервью "Укринформу"

Прямая речь Прокопенко: "Они находятся в безопасном месте, поэтому, к счастью, землетрясения их не коснулись.

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Я сейчас живу в ситуации, когда мне женщины пленных просто могут писать, даже угрожать, мол, "твой муж - на курорте". Это неправда. Они на закрытом режимном объекте. Даже мы не знаем, где конкретно. Они не на курорте и не на море.

У них есть определенный режим, регламентированные звонки, расписание. Они не подвергаются пыткам, как в России, но, тем не менее, они не полностью на свободе.

Мы все понимаем, что, если бы они остались в плену дольше в тех условиях, то произошли бы необратимые процессы с их состоянием".

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Детали: Прокопенко заверила, что бойцы имеют доступ к информации, они в курсе всего, что делается в Украине.

Вместе с тем она рассказала, что руководители "Азова" отказались от того, чтобы их посещали родные, назвав это "мужской военной солидарностью" - они хотят морально быть на уровне со своим рядовым составом.

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
  • России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: АзовМариупольпленныеТурция
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