Генштаб: Найзапекліші бої – за Бахмут і Мар’їнку, наступ росіян у напрямку Білої Гори не мав успіху

За міста Бахмут та Мар’їнка в Донецькій області тривають запеклі бої, на Бахмутськомі напрямку російська армія вела безуспішні наступальні дії у напрямку Білої Гори, на Авдіївському напрямку – у напрямках Новокалинового, Авдіївки й Сєверного

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18.00 суботи 20 травня

Деталі: У 451 добу широкомасштабної збройної агресії Росії проти України війська РФ завдали 3 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Є загиблі та поранені мирні люди, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Авіація Сил оборони України, за даними Генштабу, за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль противника.

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку".

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Деталі: Ситуація на напрямках така: