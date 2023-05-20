Генштаб: Самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку, наступление россиян в направлении Белой Горы не имело успеха

За города Бахмут и Марьинка в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, на Бахмутском направлении российская армия вела безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы, на Авдеевском направлении – в направлениях Новокалиново, Авдеевки и Северного.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 субботы 20 мая

Детали: В 451 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины войска РФ нанесли 3 ракетных и 56 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. Есть погибшие и раненые мирные люди, уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиация Сил обороны Украины, по данным Генштаба, за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель противника.

Дословно Генштаб ВСУ: "Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 39 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку".

Детали: Ситуация на направлениях такая:

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