Генштаб: Самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку, наступление россиян в направлении Белой Горы не имело успеха
За города Бахмут и Марьинка в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, на Бахмутском направлении российская армия вела безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы, на Авдеевском направлении – в направлениях Новокалиново, Авдеевки и Северного.
Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 субботы 20 мая
Детали: В 451 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины войска РФ нанесли 3 ракетных и 56 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. Есть погибшие и раненые мирные люди, уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.
Авиация Сил обороны Украины, по данным Генштаба, за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель противника.
Дословно Генштаб ВСУ: "Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 39 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку".
Детали: Ситуация на направлениях такая:
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение этих суток нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нестерно Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Голышевское, Волфино, Кондратовка, Юнаковка, Угроиды Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Терновая, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Покаляное, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Хатнее в Харьковской области.
- На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое Харьковской области и Стельмаховка – Луганской.
- На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы. Нанес ракетные удары по районам Славянска и Дружковки и авиационные – по районам населенных пунктов Славянск, Дружковка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Новокалиново, Авдеевки, Северного, успеха не имел. В течение суток нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы неподалеку населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время, нанес авиационные удары вблизи Угледара и Пречистовки. Осуществил обстрелы Парасковиевки, Константиновки, Новомихайловки, Новоукраинки, Угледара и Пречистовки.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Полтавка Запорожской области и Берислав и Киндийка на Херсонщине. В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них: Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львовское, Антоновка, Днепровское, Велетенское Херсонской области и город Херсон.