Заяви РФ і Пригожина про завоювання Бахмуту не мають стратегічного значення – звіт ISW

Заява ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про відхід найманців з-під Бахмута може бути спробою ввести в оману українські війська. Слова окупантів про захоплення міста не мають стратегічного значення, бо не дозволять виснаженим силам РФ створити плацдарм для подальших наступальних операцій.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Перемога Пригожина над рештою районів Бахмута, про яку він заявляє, є суто символічною, навіть якщо вона відповідає дійсності.

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Останні кілька міських кварталів східного Бахмута, які, за словами Пригожина, були захоплені силами групи "Вагнера", не є важливими ні з тактичної, ні з оперативної точки зору.

Їх захоплення не дає російським військам оперативно значущої території для продовження наступальних операцій або будь-якої особливо сильної позиції, з якої можна було б захищатися від можливих українських контратак".

Деталі: Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про "перемогу" в Бахмуті 20 травня і оголосив про намір вийти з міста 25 травня.

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В звіті ISW зазначають, що слова Пригожина про захоплення решти кварталів Бахмута не мають стратегічного значення, оскільки не дозволять виснаженим силам "Вагнера" або звичайним російським військам створити повноцінний плацдарм для подальших наступальних операцій.

Триваючі українські контратаки на північ, захід і південний захід від Бахмута ускладнять будь-яке подальше просування російських військ за межі Бахмута в найближчій перспективі.

Заява Пригожина про відхід, незалежно від того, чи вийде "Вагнер" з міста, чи ні, вказують на те, що Пригожин не має наміру продовжувати наступальні дії з метою просування безпосередньо на захід від Бахмута.

Відзначається, що сили "Вагнера" навряд чи зможуть успішно провести контрольований вихід з Бахмута.

"Вагнерівці" також навряд чи зможуть створити адекватну оборону або закріпити нещодавні здобутки в Бахмуті, достатні для запобігання українських контратак до 25 травня, навіть якщо заява Пригожина про виведення Вагнера відповідає дійсності.

Українські війська все ще перебувають у Хромовому та Іванівському і ведуть бої з російськими військами в Бахмуті та поблизу нього.

Пригожин фактично заявив, що сили його ПВК проведуть оперативну паузу, відпочиваючи і відновлюючи боєздатність у польових тренувальних таборах у невстановлених районах, ймовірно, далеко від лінії фронту.

Українські офіційні особи повідомили, що станом на 20 травня українські сили все ще ведуть бої на невеликій ділянці на південному заході Бахмута.

Українські сили продовжують тиснути на північний та південний фланги Бахмута.

Крім того, українська артилерія все ще може наносити удари по російським силам у Бахмуті та навколо нього.

У звіті також наголошують, що "відведення військ у контакті з противником є надзвичайно складним завданням", яке сили групи "Вагнера" навряд чи зможуть виконати у п'ятиденний термін, запропонований Пригожиним.

Здійснення допомоги на місці, перебуваючи в контакті з противником, також є надзвичайно складним маневром, який російським військам, швидше за все, буде важко здійснити, навіть якщо МО РФ погодиться на нього піти.

Підрозділи "Вагнера" продемонстрували погану координацію з російськими регулярними військами, іншими нерегулярними формуваннями, підпорядкованими МО РФ, і російським військовим командуванням.

Російське військове командування навряд чи зможе зібрати достатні сили, щоб замінити "Вагнер" в Бахмуті і утримати свої фланги в межах оголошеного Пригожиним "вікна" без передислокації російських військ з інших районів.

У ISW вважають, щл заява Пригожина про намір відвести війська може бути грубою спробою ввести в оману українські війська і змусити їх провести контратаку через Бахмут.

Російським регулярним військам, швидше за все, все одно доведеться перекидати додаткові сили на бахмутський напрямок, навіть якщо найманці "Вагнера" залишаться в Бахмуті.

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