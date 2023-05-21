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Заявления РФ и Пригожина о завоевании Бахмута не имеют стратегического значения – отчет ISW

Алена МазуренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 04:49
Заявления РФ и Пригожина о завоевании Бахмута не имеют стратегического значения – отчет ISW
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Заявление главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина об уходе наемников из-под Бахмута может быть попыткой ввести в заблуждение украинские войска. Слова оккупантов о захвате города не имеют стратегического значения, потому что не позволят истощенным силам РФ создать плацдарм для дальнейших наступательных операций.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Победа Пригожина над остальными районами Бахмута, о которой он заявляет, является чисто символической, даже если она соответствует действительности.

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Последние несколько городских кварталов восточного Бахмута, которые, по словам Пригожина, были захвачены силами группы "Вагнера", не являются важными ни с тактической, ни с оперативной точки зрения.

Их захват не дает российским войскам оперативно значимой территории для продолжения наступательных операций или какой-либо особо сильной позиции, с которой можно было бы защищаться от возможных украинских контратак".

Детали: Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о "победе" в Бахмуте 20 мая и объявил о намерении выйти из города 25 мая.

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В отчете ISW отмечают, что слова Пригожина о захвате остальных кварталов Бахмута не имеют стратегического значения, поскольку не позволят истощенным силам "Вагнера" или обычным российским войскам создать полноценный плацдарм для дальнейших наступательных операций.

Продолжающиеся украинские контратаки к северу, западу и юго-западу от Бахмута усложнят любое дальнейшее продвижение российских войск за пределы Бахмута в ближайшей перспективе.

Заявление Пригожина об отходе, независимо от того, выйдет ли "Вагнер" из города или нет, указывают на то, что Пригожин не намерен продолжать наступательные действия с целью продвижения непосредственно на запад от Бахмута.

Отмечается, что силы "Вагнера" вряд ли смогут успешно провести контролируемый выход из Бахмута.

"Вагнеровцы" также вряд ли смогут создать адекватную оборону или закрепить недавние достижения в Бахмуте, достаточные для предотвращения украинских контратак до 25 мая, даже если заявление Пригожина о выводе Вагнера соответствует действительности.

Украинские войска все еще находятся в Хромовом и Ивановском и ведут бои с российскими войсками в Бахмуте и вблизи него.

Пригожин фактически заявил, что силы его ЧВК проведут оперативную паузу, отдыхая и восстанавливая боеспособность в полевых тренировочных лагерях в неустановленных районах, вероятно, вдали от линии фронта.

Украинские официальные лица сообщили, что по состоянию на 20 мая украинские силы все еще ведут бои на небольшом участке на юго-западе Бахмута.

Украинские силы продолжают давить на северный и южный фланги Бахмута.

Кроме того, украинская артиллерия все еще может наносить удары по российским силам в Бахмуте и вокруг него.

В отчете также отмечается, что "отвод войск в контакте с противником является чрезвычайно сложной задачей", которую силы группы "Вагнера" вряд ли смогут выполнить в пятидневный срок, предложенный Пригожиным.

Оказание помощи на месте, находясь в контакте с противником, также является чрезвычайно сложным маневром, который российским войскам, скорее всего, будет трудно осуществить, даже если МО РФ согласится на него пойти.

Подразделения "Вагнера" продемонстрировали плохую координацию с российскими регулярными войсками, другими нерегулярными формированиями, подчиненными МО РФ, и российским военным командованием.

Российское военное командование вряд ли сможет собрать достаточные силы, чтобы заменить "Вагнер" в Бахмуте и удержать свои фланги в пределах объявленного Пригожиным "окна" без передислокации российских войск из других районов.

В ISW считают, что заявление Пригожина о намерении отвести войска может быть грубой попыткой ввести в заблуждение украинские войска и заставить их провести контратаку через Бахмут.

Российским регулярным войскам, скорее всего, все равно придется перебрасывать дополнительные силы на бахмутское направление, даже если наемники "Вагнера" останутся в Бахмуте.

Напомним:

  • В Минобороны Украины захват Бахмута опровергли: несмотря на "критическую ситуацию" в городе украинские бойцы контролируют отдельные объекты.
  • Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый объяснил заявление Евгения Пригожина о полном захвате Бахмута намерением главаря ЧВК "Вагнер" как можно быстрее вывести своих наемников из разрушенного города, который может быть окружен украинскими защитниками.

Темы: Бахмутвойна
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