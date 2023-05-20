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У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

"Українська правда"Субота, 20 травня 2023, 22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо Вагнер розбито
Ситуація в Бахмуті й навколо нього, DeepState map

Речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий пояснив заяву Євгенія Пригожина про повне захоплення Бахмута наміром ватажка ПВК "Вагнер" якнайшвидше вивести своїх найманців зі зруйнованого міста, яке може бути оточене українськими захисниками. 

Джерело: Сергій Череватий в коментарі для "Вільне радіо"

Деталі: 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.

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У Міноборони України захоплення Бахмута спростували: попри "критичну ситуацію" в місті українській бійці контролюють окремі об'єкти. 

 
Бахмут: що залишається під контролем Сил оборони України на 20.05.2023
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Череватий також запевнив, що захисники України утримують низку будівель у Бахмуті.

Пряма мова Череватого: "Бої продовжуються, ми утримуємо ряд будівель в Бахмуті…

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Ми фактично витріпали його (Пригожина – ред.) дуже потужне угруповання. Воно близьке до знищення.

Ви ж розумієте, що він каже, що буде виводити свої війська і він взяв Бахмут. Тільки для цього це і говориться. "Пацан сказав — пацан зробив", а далі робіть що хочете – мене головне відпустіть. Піджавши хвіст (тікає – ред.), бо втратив найкращі свої кадри. 

По суті, його угрупування "Вагнер" розбите".

Оновлено: Пізніше Міноборони РФ заявило про повне захоплення Бахмута, який у Кремлі досі називають Артемівськом.

Передісторія:

  • Євгеній Пригожин жалівся на нестачу боєприпасів та погрожував російській владі вивести своїх найманців із Бахмута після 10 травня чи-то передати їхні позиції "кадировцям", але згодом він передумав – і не вивів "вагнерівців" із міста
  • Пізніше Пригожин заявив, що російське Міноборони пообіцяло "вагнерівцям" необхідну кількість боєприпасів.
  • 9 травня ватажок найманців також заявив, що у Міноборони йому пригрозили визнати потенційний відхід "вагнерівців" від Бахмута державною зрадою.
  • 10 травня Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" змушена була передати "фланги" військовослужбовцям Міноборони РФ, і пожалівся на "провал флангів".

Теми: БахмутВагнерПригожинЗбройні сили
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