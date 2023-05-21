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Путін привітав окупантів із нібито захопленням Бахмуту: обіцяв нагороди

Альона Мазуренко Неділя, 21 травня 2023, 06:45
Путін привітав окупантів із нібито захопленням Бахмуту: обіцяв нагороди
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО KREMLIN.RU

Після заяви російського Міноборони про нібито взяття Бахмуту, російський диктатор Володимир Путін привітав ПВК "Вагнер" і обіцяв окупантам державні нагороди.

Джерело: прокремлівське видання ТАСС з посиланням на пресслужбу Кремля

Дослівно: "Володимир Путін вітає штурмові загони "Вагнер", а також усіх військовослужбовців підрозділів ЗС РФ, які надавали їм необхідну підтримку і прикриття флангів, із завершенням операції зі звільнення Артемівська (так в РФ називають Бахмут - ред.).

Усіх, хто відзначився, буде представлено до державних нагород".

Деталі: Пізно ввечері 20 травня Міноборони Росії повідомило про нібито захоплення Бахмуту.

Нагадаємо: 

  • 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.
  • У Міноборони України захоплення Бахмута спростували: попри "критичну ситуацію" в місті українській бійці контролюють окремі об'єкти. 

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Теми: ПутінБахмутокупаціявійна
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