Путін привітав окупантів із нібито захопленням Бахмуту: обіцяв нагороди

Після заяви російського Міноборони про нібито взяття Бахмуту, російський диктатор Володимир Путін привітав ПВК "Вагнер" і обіцяв окупантам державні нагороди.

Джерело: прокремлівське видання ТАСС з посиланням на пресслужбу Кремля

Дослівно: "Володимир Путін вітає штурмові загони "Вагнер", а також усіх військовослужбовців підрозділів ЗС РФ, які надавали їм необхідну підтримку і прикриття флангів, із завершенням операції зі звільнення Артемівська (так в РФ називають Бахмут - ред.).

Усіх, хто відзначився, буде представлено до державних нагород".

Деталі: Пізно ввечері 20 травня Міноборони Росії повідомило про нібито захоплення Бахмуту.

Нагадаємо:

20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.

У Міноборони України захоплення Бахмута спростували: попри "критичну ситуацію" в місті українській бійці контролюють окремі об'єкти.