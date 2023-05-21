Путін привітав окупантів із нібито захопленням Бахмуту: обіцяв нагороди

Після заяви російського Міноборони про нібито взяття Бахмуту, російський диктатор Володимир Путін привітав ПВК "Вагнер" і обіцяв окупантам державні нагороди.

Джерело: прокремлівське видання ТАСС з посиланням на пресслужбу Кремля

Дослівно: "Володимир Путін вітає штурмові загони "Вагнер", а також усіх військовослужбовців підрозділів ЗС РФ, які надавали їм необхідну підтримку і прикриття флангів, із завершенням операції зі звільнення Артемівська (так в РФ називають Бахмут - ред.).

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Усіх, хто відзначився, буде представлено до державних нагород".

Деталі: Пізно ввечері 20 травня Міноборони Росії повідомило про нібито захоплення Бахмуту.

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