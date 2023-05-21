Путин поздравил оккупантов с якобы захватом Бахмута: обещал награды

После заявления российского Минобороны о якобы взятии Бахмута, российский диктатор Владимир Путин поздравил ЧВК "Вагнер" и обещал оккупантам государственные награды.

Источник: прокремлевское издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля

Дословно: "Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска (так в РФ называют Бахмут - ред.).

Все, кто отличился, будут представлены к государственным наградам".

Детали: Поздно вечером 20 мая Минобороны России сообщило о якобы захвате Бахмута.

Напомним:

20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео у здания железнодорожного вокзала в центре Бахмута, в котором утверждал, что его наемники якобы полностью захватили город и что 25 мая они передадут его "оборону" солдатам Министерства обороны России и уйдут.

В Минобороны Украины захват Бахмута опровергли: несмотря на "критическую ситуацию" в городе украинские бойцы контролируют отдельные объекты.