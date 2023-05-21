Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин поздравил оккупантов с якобы захватом Бахмута: обещал награды

Алена МазуренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 06:45
Путин поздравил оккупантов с якобы захватом Бахмута: обещал награды
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО ТАСС

После заявления российского Минобороны о якобы взятии Бахмута, российский диктатор Владимир Путин поздравил ЧВК "Вагнер" и обещал оккупантам государственные награды.

Источник: прокремлевское издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля

Дословно: "Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска (так в РФ называют Бахмут - ред.).

Все, кто отличился, будут представлены к государственным наградам".

Детали: Поздно вечером 20 мая Минобороны России сообщило о якобы захвате Бахмута.

Напомним: 

  • 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео у здания железнодорожного вокзала в центре Бахмута, в котором утверждал, что его наемники якобы полностью захватили город и что 25 мая они передадут его "оборону" солдатам Министерства обороны России и уйдут.
  • В Минобороны Украины захват Бахмута опровергли: несмотря на "критическую ситуацию" в городе украинские бойцы контролируют отдельные объекты.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинБахмутоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВозле Крымского моста задымление: оккупанты утверждают, были учения

ДТП Арьевой: прокуратура опровергает версию депутата о неупотреблении наркотиков

Бойцы РДК и ЛСР могли отойти к границе в Белгородской области – ISW

Венгрия единственная не отменила односторонние ограничения агроимпорта из Украины – Еврокомиссия

NYT о Белгородской области: "РДК" и легион "Свобода России" понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

Все новости...
Путин
Буданов рассказал о "коллективном Путине", который балансирует между "башнями Кремля"
Россия "отомстила" суду в Гааге за Путина: объявила прокурора в розыск
Премьер Британии обратился к Путину по поводу поддержки Украины: Мы никуда не уйдем
Последние новости
11:47
Инфляция в Британии снизилась меньше, чем ожидалось
11:35
Международную Букеровскую премию 2023 года впервые получил болгарский писатель
11:26
фото, видеоВозле Крымского моста задымление: оккупанты утверждают, были учения
11:23
Белгородский губернатор жалуется на атаку дронов: пострадал Белгород
11:09
"Шпионские страсти": в Авдеевке остается один ребенок, которого прячут родители
11:05
Украинцам нужны "недели и недели" тренировок, чтобы научиться управлению F-16 – Госдеп
11:01
Резников встретился с министром обороны Британии в Киеве
11:00
ДТП Арьевой: прокуратура опровергает версию депутата о неупотреблении наркотиков
10:59
Автомобиль за "содействие" в заключении контрактов: чиновника "Укрзализныци" разоблачили на взятке
10:57
видеоСилы обороны имеют успехи на флангах Бахмута – Сырский
Все новости...
Реклама: