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Путин поздравил оккупантов с якобы захватом Бахмута: обещал награды

Алена МазуренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 06:45
Путин поздравил оккупантов с якобы захватом Бахмута: обещал награды
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО ТАСС

После заявления российского Минобороны о якобы взятии Бахмута, российский диктатор Владимир Путин поздравил ЧВК "Вагнер" и обещал оккупантам государственные награды.

Источник: прокремлевское издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля

Дословно: "Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска (так в РФ называют Бахмут - ред.).

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Все, кто отличился, будут представлены к государственным наградам".

Детали: Поздно вечером 20 мая Минобороны России сообщило о якобы захвате Бахмута.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео у здания железнодорожного вокзала в центре Бахмута, в котором утверждал, что его наемники якобы полностью захватили город и что 25 мая они передадут его "оборону" солдатам Министерства обороны России и уйдут.
  • В Минобороны Украины захват Бахмута опровергли: несмотря на "критическую ситуацию" в городе украинские бойцы контролируют отдельные объекты.

Темы: ПутинБахмутоккупациявойна
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