СМИ написали, якобы Зеленский признал потерю Бахмута. В ОП опровергли

Ведущие мировые СМИ написали, что президент Владимир Зеленский в Японии в воскресенье заявил, что не уверен, что Вооруженные силы контролируют уничтоженный россиянами Бахмут. Позже его пресс-секретарь подчеркнул, что это не так. Из самого ответа президента не понятно, на какой вопрос он ответил.

Источник: Reuters, DW, AP, The Guardian, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook

Детали: Медиа писали, что на вопрос во время саммита G7 в Хиросиме, контролирует ли Украина город, Зеленский ответил: "Я думаю, что нет".

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Прямая речь Зеленского: "Вы должны понимать, что ничего нет. Они (россияне - ред.) все разрушили.

Сейчас Бахмут есть только в наших сердцах".

Обновлено: Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский отрицает потерю Бахмута.

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По словам представителя, у президента спросили, что "россияне говорят, что они взяли Бахмут", на что Зеленский ответил "я думаю, нет".

В международных СМИ до сих пор сохраняется версия, что Зеленского спросили, остается ли Бахмут под контролем Киева.

Судя по видео, вопрос прозвучал: "Господин президент, Бахмут все еще в руках Украины? Россияне говорят, что взяли Бахмут", а Зеленский ответил: "Я думаю, нет".

Корреспондент Financial Times Миллер пишет, что окружение главы Украины по-другому объясняет ответ.

По их словам, Зеленский говорил о том, что Бахмут потерян в том смысле, что он полностью разрушен.

Напомним: