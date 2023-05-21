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СМИ написали, якобы Зеленский признал потерю Бахмута. В ОП опровергли

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 09:33
СМИ написали, якобы Зеленский признал потерю Бахмута. В ОП опровергли
БАХМУТ, ФОТО: GETTY IMAGES

Ведущие мировые СМИ написали, что президент Владимир Зеленский в Японии в воскресенье заявил, что не уверен, что Вооруженные силы контролируют уничтоженный россиянами Бахмут. Позже его пресс-секретарь подчеркнул, что это не так. Из самого ответа президента не понятно, на какой вопрос он ответил.

Источник: ReutersDWAPThe Guardian, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook

Детали: Медиа писали, что на вопрос во время саммита G7 в Хиросиме, контролирует ли Украина город, Зеленский ответил: "Я думаю, что нет".

Прямая речь Зеленского: "Вы должны понимать, что ничего нет. Они (россияне - ред.) все разрушили.

Сейчас Бахмут есть только в наших сердцах".

Обновлено: Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский отрицает потерю Бахмута.

По словам представителя, у президента спросили, что "россияне говорят, что они взяли Бахмут", на что Зеленский ответил "я думаю, нет". 

ВИДЕО ДНЯ

В международных СМИ до сих пор сохраняется версия, что Зеленского спросили, остается ли Бахмут под контролем Киева. 

Судя по видео, вопрос прозвучал: "Господин президент, Бахмут все еще в руках Украины? Россияне говорят, что взяли Бахмут", а Зеленский ответил: "Я думаю, нет".

Корреспондент Financial Times Миллер пишет, что окружение главы Украины по-другому объясняет ответ.

По их словам, Зеленский говорил о том, что Бахмут потерян в том смысле, что он полностью разрушен.

Напомним: 

  • 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео у здания железнодорожного вокзала в центре Бахмута, в котором утверждал, что его наемники якобы полностью захватили город и что 25 мая они передадут его "оборону" солдатам Министерства обороны России и уйдут.
  • В Минобороны Украины захват Бахмута опровергли: несмотря на "критическую ситуацию" в городе украинские бойцы контролируют отдельные объекты.
  • После этого российский диктатор Владимир Путин поздравил ЧВК "Вагнер" и обещал оккупантам государственные награды.

Темы: Бахмутвойна
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