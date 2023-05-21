Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ взяли Бахмут в полуокружение, россиянам приходится обороняться - Маляр

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 12:56
ВСУ взяли Бахмут в полуокружение, россиянам приходится обороняться - Маляр
БАХМУТ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские защитники взяли Бахмут в полуокружение, чтобы дает возможность уничтожать оккупантов.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Врагу не удалось окружить Бахмут и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.

Реклама:

То есть, продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно затрудняет врагу нахождение в Бахмуте.

Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому, врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться".

Детали: Маляр еще раз напомнила, что украинцы сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Бахмут Донецкой области фактически полностью уничтожен ударами российских войск, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Темы: БахмутВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Британская разведка: Россия начала чаще использовать разведывательные БПЛА во время ракетных атак
ВСУ удерживает в Бахмуте еще несколько зданий - Череватый
Ночью над Украиной сбили четыре "Шахеда"
ВСУ попали в штаб оккупантов в Бердянске - Стратком
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: