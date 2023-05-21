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ВСУ взяли Бахмут в полуокружение, россиянам приходится обороняться - Маляр

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 12:56
ВСУ взяли Бахмут в полуокружение, россиянам приходится обороняться - Маляр
БАХМУТ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские защитники взяли Бахмут в полуокружение, чтобы дает возможность уничтожать оккупантов.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Врагу не удалось окружить Бахмут и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.

То есть, продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно затрудняет врагу нахождение в Бахмуте.

Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому, врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться".

Детали: Маляр еще раз напомнила, что украинцы сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет".

Напомним: Бахмут Донецкой области фактически полностью уничтожен ударами российских войск, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Темы: БахмутВооруженные силы
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