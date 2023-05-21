ЗСУ утримує у Бахмуті ще декілька будівель – Череватий
Бахмут Донецької області фактично повністю знищений ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Джерело: Череватий в коментарі "Суспільному"
Пряма мова Череватого: "Президент правильно сказав — місто по суті знесено з лиця землі. Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка.
Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої".
Деталі: Череватий наголосив, що місто знищене, ніякої користі ані військової, ані політичної Росія не отримає навіть у разі захоплення районного центру, проте "поводяться, наче взяли Дніпро".
За словами речника, ЗСУ намагаються "тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати".
Нагадаємо:
- 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.
- У Міноборони України захоплення Бахмута спростували: попри "критичну ситуацію" в місті українській бійці контролюють окремі об'єкти.
- Після цього російський диктатор Володимир Путін привітав ПВК "Вагнер" і пообіцяв окупантам державні нагороди.