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ЗСУ утримує у Бахмуті ще декілька будівель – Череватий

Роман ПетренкоНеділя, 21 травня 2023, 12:03

Бахмут Донецької області фактично повністю знищений ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Джерело: Череватий в коментарі "Суспільному"

Пряма мова Череватого: "Президент правильно сказав — місто по суті знесено з лиця землі. Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка.

Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої".

Деталі: Череватий наголосив, що місто знищене, ніякої користі ані військової, ані політичної Росія не отримає навіть у разі захоплення районного центру, проте "поводяться, наче взяли Дніпро".

За словами речника, ЗСУ намагаються "тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.
  • У Міноборони України захоплення Бахмута спростували: попри "критичну ситуацію" в місті українській бійці контролюють окремі об'єкти. 
  • Після цього російський диктатор Володимир Путін привітав ПВК "Вагнер" і пообіцяв окупантам державні нагороди.

Теми: БахмутЗбройні силивійна
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