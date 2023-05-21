Зеленский уточнил: Бахмут по состоянию на сейчас не захвачен Россией

Президент Владимир Зеленский в Японии уточнил свои слова о Бахмуте, отметив, что по состоянию на сейчас город полностью точно не захвачен россиянами.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме во время пресс-конференции

Прямая речь Зеленского: "Мы держимся и воюем благодаря мужеству наших воинов и своему уму.

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Мы не бросаем людей умирать, для нас люди - это сокровище, это самое главное, что у нас есть.

Нет никаких недоразумений. Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте. И мы все четко понимаем, для чего все это делается.

Я не могу делиться с вами тактическими взглядами наших военных... но мы понимаем, что еще немножко, и мы будем побеждать

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Сегодня военные выполняют очень важные задачи, они находятся в Бахмуте, в каких точках - я не буду делиться, но это говорит о том, что Бахмут не захвачен на сегодня Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этому быть не может.

Справка: Журналисты попросили уточнить ответ Зеленского, поскольку утром в воскресенье президент ответил, что Бахмут не захвачен оккупантами, но ведущие международные СМИ подумали, что сказал, что "ВСУ не контролируют Бахмут".