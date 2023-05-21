3-я ОШБр просунулася під Бахмутом ще на 700м, окупанти "розбиті у мотлох"

Бійці 3-ї ОШБр під Бахмутом, фото з Facebook бригади

3-я окрема штурмова бригада у складі Сухопутних військ ЗСУ просунулася на околицях Бахмута ще на 700 м углиб.

Джерело: 3 окрема штурмова бригада

Дослівно: "Третя штурмова бригада продовжує вибивати окупантів із позицій під Бахмутом! 1730м у довжину, та в глиб — ще 700м зачищеної від ворога території.

При спробі повернути відбиті раніше українськими бійцями позиції, підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ зазнали поразки — розбиті у мотлох.

Лише за вчорашні бої було знищено 23 окупанта, а понад 40 стали "трьохсотими". Ліквідовано і ворожу техніку, зокрема танки".

Деталі: У бригаді уточнили, що завдання виконано бійцями 2-го штурмового батальйону.

"Впевнено рухаємось вперед, успішно відбиваючи атаки супротивника", - йдеться в повідомленні.

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Довідка: 3-тя штурмова бригада виконує бойові завдання на фронті у складі Тактичної групи "А".

Це угрупування, основу якого складають бійці Третьої окремої штурмової бригади. Також в ТГр "А" входять інші спецпідрозділи ЗСУ. Командир групи — Андрій Білецький.

Вже декілька місяців поспіль особовий склад формування разом нищить ворога на передовій у Бахмуті.

Що передувало: 18 травня 3-я окрема штурмова бригада повідомила про прорив на західних околицях Бахмута - захисники просунулися на 2000 м в ширину і на 700 м в глибину.

21 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що Збройні сили продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмута.