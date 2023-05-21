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Сирський: Ми наближаємося до взяття Бахмута у тактичне оточення

Роман ПетренкоНеділя, 21 травня 2023, 15:27
Сирський: Ми наближаємося до взяття Бахмута у тактичне оточення
сирський, фото генштабу

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що Збройні сили продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмута.

Джерело: Сирський, якого цитує Military Media Center

Пряма мова Сирського: "Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться.

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Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги".

Деталі: Сирський уточнив, що вони з командирами детально розібрали дії Сил оборони і порядок знищення ворога, а "ситуація складна, але під контролем".

Нагадаємо:

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  • Бахмут Донецької області фактично повністю знищений ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські захисники взяли Бахмут в напівоточення, що дає змогу знищувати окупантів.
  • Президент Володимир Зеленський наголосив, що станом на 21 травня місто Бахмут повністю не захоплене росіянами.

Теми: БахмутЗбройні сили
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