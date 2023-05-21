Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

3-я ОШБр продвинулась под Бахмутом еще на 700м, оккупанты "разбиты в хлам"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 мая 2023, 16:28
3-я ОШБр продвинулась под Бахмутом еще на 700м, оккупанты разбиты в хлам
Бойцы 3-й ОШБр под Бахмутом, фото из Facebook бригады

3-я отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ продвинулась в окрестностях Бахмута еще на 700 м вглубь.

Источник: 3 отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Третья штурмовая бригада продолжает выбивать оккупантов с позиций под Бахмутом! 1730м в длину, и вглубь – еще 700м зачищенной от врага территории.

При попытке вернуть отбитые ранее украинскими бойцами позиции, подразделения 72-й бригады ВС РФ потерпели поражение – разбиты в хлам.

Только за вчерашние бои было уничтожено 23 оккупанта, а более 40 стали "трехсотыми". Ликвидирована и вражеская техника, в частности танки".

Детали: В бригаде уточнили, что задача выполнена бойцами 2-го штурмового батальона.

"Уверенно движемся вперед, успешно отражая атаки противника", - говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: 3-я штурмовая бригада выполняет боевые задачи на фронте в составе Тактической группы "А".

Это группировка, основу которой составляют бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Также в ТГр "А" входят другие спецподразделения ВСУ. Командир группы – Андрей Билецкий.

Уже несколько месяцев подряд личный состав формирования вместе уничтожает врага на передовой в Бахмуте.

Что предшествовало: 18 мая 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила о прорыве на западных окраинах Бахмута - защитники продвинулись на 2000 м в ширину и на 700 м в глубину.

21 мая командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что Вооруженные силы продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута.

Темы: БахмутВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

ГУР: Оккупанты готовят масштабную "радиоактивную" провокацию на ЗАЭС

Все новости...
Бахмут
Пограничники в Бахмуте ликвидировали ячейки оккупантов, которые планировали идти в наступление
Сырский: Мы приближаемся к взятию Бахмута в тактическое окружение
Зеленский уточнил: Бахмут по состоянию на сейчас не захвачен Россией
Последние новости
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
10:18
Как украинцы открывают бизнес в Дании и кто им в этом помогает
10:14
ОВА: под обстрелом России за сутки были девять областей
Все новости...
Реклама: