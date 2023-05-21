3-я ОШБр продвинулась под Бахмутом еще на 700м, оккупанты "разбиты в хлам"

Бойцы 3-й ОШБр под Бахмутом, фото из Facebook бригады

3-я отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ продвинулась в окрестностях Бахмута еще на 700 м вглубь.

Источник: 3 отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Третья штурмовая бригада продолжает выбивать оккупантов с позиций под Бахмутом! 1730м в длину, и вглубь – еще 700м зачищенной от врага территории.

При попытке вернуть отбитые ранее украинскими бойцами позиции, подразделения 72-й бригады ВС РФ потерпели поражение – разбиты в хлам.

Только за вчерашние бои было уничтожено 23 оккупанта, а более 40 стали "трехсотыми". Ликвидирована и вражеская техника, в частности танки".

Детали: В бригаде уточнили, что задача выполнена бойцами 2-го штурмового батальона.

"Уверенно движемся вперед, успешно отражая атаки противника", - говорится в сообщении.

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Справка: 3-я штурмовая бригада выполняет боевые задачи на фронте в составе Тактической группы "А".

Это группировка, основу которой составляют бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Также в ТГр "А" входят другие спецподразделения ВСУ. Командир группы – Андрей Билецкий.

Уже несколько месяцев подряд личный состав формирования вместе уничтожает врага на передовой в Бахмуте.

Что предшествовало: 18 мая 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила о прорыве на западных окраинах Бахмута - защитники продвинулись на 2000 м в ширину и на 700 м в глубину.

21 мая командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что Вооруженные силы продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута.