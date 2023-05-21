В районі Бахмута у неділю Сили оборони подекуди просунулися на 200 м – Череватий

У неділю українські захисники просунулися на близько 200 метрів на деяких ділянках біля Бахмута.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Бахмут залишається пріоритетною ціллю окупанта, вони намагаються взяти все місто повністю під свій контроль.

Наші військові тримають оборону, декілька будівель і фортифікаційних споруд в південно-західній частині міста.

Також протягом тижня наші підрозділи там, де є можливість, де немає великого ризику втрат, просувалися, контратакуючи противника, зокрема за цю добу на деяких ділянках було в районі 200 метрів пройдено".

Що передувало: 21 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що Збройні сили продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмута.