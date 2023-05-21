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В районе Бахмута в воскресенье Силы обороны местами продвинулись на 200 м – Череватый

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 мая 2023, 22:05
В районе Бахмута в воскресенье Силы обороны местами продвинулись на 200 м – Череватый
ситуация вокруг Бахмута, скриншот deepstatemap

В воскресенье украинские защитники продвинулись на около 200 метров на некоторых участках возле Бахмута.

Источник: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "Бахмут остается приоритетной целью оккупанта, они пытаются взять весь город полностью под свой контроль.

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Наши военные держат оборону, несколько зданий и фортификационных сооружений в юго-западной части города.

Также в течение недели наши подразделения там, где есть возможность, где нет большого риска потерь, продвигались, контратакуя противника, в частности за эти сутки на некоторых участках было в районе 200 метров пройдено".

Что предшествовало: 21 мая командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что Вооруженные силы продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута.

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Темы: Бахмутвойна
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