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Військові показали фото й відео зі зруйнованого Бахмута

Катерина ТищенкоНеділя, 21 травня 2023, 23:18
Військові показали фото й відео зі зруйнованого Бахмута
зруйнований Бахмут, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео зі зруйнованого Бахмута, а 93-тя ОМБр Холодний Яр – фото.

Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗС України, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Дослівно командування ССО: "Бахмут сьогодні. Воїни ССО України вирушають на бойову задачу крізь розтрощене, але нескорене місто.

Саме так виглядає наш шлях до Перемоги: тяжкий і ризикований. Єдиний вибір всіх, хто став на захист України, всіх для кого війна стала роботою і покликанням водночас".

Дослівно 93-тя ОМБр: "Наші "очі" в Бахмуті – оператор дрона із позивним "Єнот" – не лише розвідує місце знаходження противника і коригує нашу арти. Він ще фіксує, як гине місто від дій російських окупаційних військ".

 
 
 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у Японії заявив, що станом на неділю місто Бахмут повністю точно не захоплене росіянами.

ВІДЕО ДНЯ

Бахмут фактично повністю знищений ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Теми: БахмутЗбройні сили
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