Военные показали фото и видео из разрушенного Бахмута

Командование Сил специальных операций обнародовало видео из разрушенного Бахмута, а 93-я ОМБр Холодный Яр – фото.

Источник: командование Сил специальных операций ВС Украины, 93-я ОМБр Холодный Яр

Дословно командование ССО: "Бахмут сегодня. Воины ССО Украины отправляются на боевую задачу через разбитый, но непокоренный город.

Именно так выглядит наш путь к Победе: тяжелый и рискованный. Единственный выбор всех, кто стал на защиту Украины, всех для кого война стала работой и призванием одновременно".

Дословно 93-я ОМБр: "Наши "глаза" в Бахмуте - оператор дрона с позывным "Енот" - не только разведывает место нахождения противника и корректирует нашу арту. Он еще фиксирует, как гибнет город от действий российских оккупационных войск".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в Японии заявил, что по состоянию на воскресенье город Бахмут полностью точно не захвачен россиянами.

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Бахмут фактически полностью уничтожен ударами российских войск, однако Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части города, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.