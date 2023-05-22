Росіяни атакували аварійно-рятувальну частину у Дніпрі: постраждали понад 20 авто і рятувальник
Понеділок, 22 травня 2023, 09:40
Один рятувальник постраждав та знищені понад 20 одиниць техніки ДСНС у результаті нічної атаки окупантів у місті Дніпро.
Джерело: голова ДСНС Сергій Крук у Facebook
Пряма мова Крука: "Дніпро. Уночі ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину. Зруйновано 3 будівлі, знищено більше 20-ти одиниць техніки. Постраждав один рятувальник".
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Деталі: Він наголосив, що знищення підрозділів ДСНС є грубим порушенням норм Женевської конвенції, і це вкотре доводить, що Росія є державою-терористом.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що під час повітряної атаки росіян на Дніпропетровську область вночі 22 травня сили протиповітряної оборони збили 15 безпілотників і 4 крилаті ракети.
- Внаслідок "прильотів" в області пошкоджено житлові помешкання, будівлі приватного підприємства та автомобілі, постраждали 8 людей, 3 з них – госпіталізовані.
- Уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти міста Дніпро, випустивши 16 ракет різного типу та 20 "Шахедів" − усі безпілотники та 4 крилаті ракети Повітряні сили збили.
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