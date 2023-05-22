Росіяни атакували аварійно-рятувальну частину у Дніпрі: постраждали понад 20 авто і рятувальник

Тут і далі фото з Facebook Сергія Крука

Один рятувальник постраждав та знищені понад 20 одиниць техніки ДСНС у результаті нічної атаки окупантів у місті Дніпро.

Джерело: голова ДСНС Сергій Крук у Facebook

Пряма мова Крука: "Дніпро. Уночі ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину. Зруйновано 3 будівлі, знищено більше 20-ти одиниць техніки. Постраждав один рятувальник".

Деталі: Він наголосив, що знищення підрозділів ДСНС є грубим порушенням норм Женевської конвенції, і це вкотре доводить, що Росія є державою-терористом.

Передісторія: