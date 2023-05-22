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Росіяни атакували аварійно-рятувальну частину у Дніпрі: постраждали понад 20 авто і рятувальник

Ірина БалачукПонеділок, 22 травня 2023, 09:40
Росіяни атакували аварійно-рятувальну частину у Дніпрі: постраждали понад 20 авто і рятувальник
Тут і далі фото з Facebook Сергія Крука

Один рятувальник постраждав та знищені понад 20 одиниць техніки ДСНС у результаті нічної атаки окупантів у місті Дніпро.

Джерело: голова ДСНС Сергій Крук у Facebook

Пряма мова Крука: "Дніпро. Уночі ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину. Зруйновано 3 будівлі, знищено більше 20-ти одиниць техніки. Постраждав один рятувальник". 

 
 

Деталі: Він наголосив, що знищення підрозділів ДСНС є грубим порушенням норм Женевської конвенції, і це вкотре доводить, що Росія є державою-терористом.

 

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що під час повітряної атаки росіян на Дніпропетровську область вночі 22 травня сили протиповітряної оборони збили 15 безпілотників і 4 крилаті ракети.
  • Внаслідок "прильотів" в області пошкоджено житлові помешкання, будівлі приватного підприємства та автомобілі, постраждали 8 людей, 3 з них – госпіталізовані.
  • Уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти міста Дніпро, випустивши 16 ракет різного типу та 20 "Шахедів" − усі безпілотники та 4 крилаті ракети Повітряні сили збили.

Теми: ДСНСДніпроРосіявійна
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