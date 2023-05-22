Россияне атаковали аварийно-спасательную часть в Днепре: пострадали более 20 авто и спасатель

Здесь и далее фото из Facebook Сергея Крука

Один спасатель пострадал и уничтожены более 20 единиц техники ГСЧС в результате ночной атаки оккупантов в городе Днепр.

Источник: глава ГСЧС Сергей Крук в Facebook

Прямая речь Крука: "Днепр. Ночью враг коварно обстрелял аварийно-спасательную часть. Разрушены 3 здания, уничтожено более 20-ти единиц техники. Пострадал один спасатель".

Детали: Он отметил, что уничтожение подразделений ГСЧС является грубым нарушением норм Женевской конвенции, и это еще раз доказывает, что Россия является государством-террористом.

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