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Россияне атаковали аварийно-спасательную часть в Днепре: пострадали более 20 авто и спасатель

Ирина БалачукПонедельник, 22 мая 2023, 09:40
Россияне атаковали аварийно-спасательную часть в Днепре: пострадали более 20 авто и спасатель
Здесь и далее фото из Facebook Сергея Крука

Один спасатель пострадал и уничтожены более 20 единиц техники ГСЧС в результате ночной атаки оккупантов в городе Днепр.

Источник: глава ГСЧС Сергей Крук в Facebook

Прямая речь Крука: "Днепр. Ночью враг коварно обстрелял аварийно-спасательную часть. Разрушены 3 здания, уничтожено более 20-ти единиц техники. Пострадал один спасатель". 

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Детали: Он отметил, что уничтожение подразделений ГСЧС является грубым нарушением норм Женевской конвенции, и это еще раз доказывает, что Россия является государством-террористом.

 

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что во время воздушной атаки россиян на Днепропетровскую область ночью 22 мая силы противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты.
  • В результате "прилетов" повреждены жилые помещения, здания частного предприятия и автомобили, пострадали 8 человек, 3 из них – госпитализированы.
  • Ночью 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты города Днепр, выпустив 16 ракет различного типа и 20 "Шахедов" − все беспилотники и 4 крылатые ракеты Воздушные силы сбили.

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Темы: ГСЧСДнепрРосcиявойна
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