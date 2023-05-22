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Бахмут: ворог у захоплених районах проводить зачистку, стягує додаткові сили − Маляр

Ірина БалачукПонеділок, 22 травня 2023, 12:30
Бахмут: ворог у захоплених районах проводить зачистку, стягує додаткові сили − Маляр
Скриншот з deepstatemap.live

Російські загарбники проводять зачистку у захоплених районах у Бахмуті, водночас боротьба за панівні висоти на флангах − півночі і півдні передмістя − триває.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Наші війська у Бахмуті контролюють певні об‘єкти та приватний сектор в районі "Літак". Ворог здійснює зачистку у районах міста, взятих ним під контроль.

Продовжується боротьба за панівні висоти на флангах − півночі і півдні передмістя. Наші бійці не дають ворогу можливості там закріпитись. Ворог стягує додаткові сили та засоби".

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Деталі: Загалом, за словами Маляр, з 21 травня ситуація на Бахмутському напрямку суттєво не змінилась − бої тривають.  

Заступниця міністра оборони також підкреслила, що оборона Бахмута свої військові задачі виконує.

"Наступальний потенціал ворога суттєво знижений, ворогу завдані величезні втрати, ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом", − наголосила Маляр.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Бахмут фактично повністю знищений ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Теми: БахмутвійнаМіноборони
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