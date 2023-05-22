Бахмут: враг в захваченных районах проводит зачистку, стягивает дополнительные силы − Маляр

Российские захватчики проводят зачистку в захваченных районах в Бахмуте, в то же время борьба за господствующие высоты на флангах - севере и юге пригорода - продолжается.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Наши войска в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе "Самолет". Враг осуществляет зачистку в районах города, взятых им под контроль.

Продолжается борьба за главные высоты на флангах − севере и юге пригорода. Наши бойцы не дают врагу возможности там закрепиться. Враг стягивает дополнительные силы и средства".

Детали: В общем, по словам Маляр, с 21 мая ситуация на Бахмутском направлении существенно не изменилась − бои продолжаются.

Заместитель министра обороны также подчеркнула, что оборона Бахмута свои военные задачи выполняет.

"Наступательный потенциал врага существенно снижен, врагу нанесены огромные потери, мы выиграли время для определенных действий, о которых можно будет рассказать позже", − отметила Маляр.

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