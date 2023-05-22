Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области – ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России".

Детали: По мнению Подоляка, единственной движущей политической силой в тоталитарной стране "закрученных гаек" всегда является партизанское движение с оружием в руках.

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