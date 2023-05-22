Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области – ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России".

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Детали: По мнению Подоляка, единственной движущей политической силой в тоталитарной стране "закрученных гаек" всегда является партизанское движение с оружием в руках.

Предыстория:

22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол в Белгородской области. Они добавили, что зашли в российский Грайворон и призвали жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов назвал события, которые 22 мая происходят в Белгородской области России, созданием "полосы безопасности" для защиты украинцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве российской границы в Белгородской области.