Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области – ОП
Понедельник, 22 мая 2023, 16:48
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь: "Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России".
Детали: По мнению Подоляка, единственной движущей политической силой в тоталитарной стране "закрученных гаек" всегда является партизанское движение с оружием в руках.
Предыстория:
- 22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол в Белгородской области. Они добавили, что зашли в российский Грайворон и призвали жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов назвал события, которые 22 мая происходят в Белгородской области России, созданием "полосы безопасности" для защиты украинцев.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве российской границы в Белгородской области.