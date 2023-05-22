У легіоні "Свобода России" назвали свої дії в РФ створенням "демілітаризованої зони"

Козинка, Гора-Подол, Грайворон на мапі – усе далі на схід від кордону України

У легіоні "Свобода Росії", в якому на стороні України воюють росіяни, заявили, що створюють у Бєлгородській області Російської Федерації "демілітаризовану зону".

Джерело: коментар пресслужби легіону "Свобода Росії" для "Суспільне"

Пряма мова: "Ситуація складна, легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки вони (російські війська – ред.) не зможуть обстрілювати Україну.

Надалі – рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни".

Деталі: Так у легіоні "Свобода Росії" 22 травня прокоментували свої ранкові відео з російської території та заяви про "звільнення" російських сіл Козинка й Гора-Подол, а також штурм міста Грайворон у Бєлгородській області РФ.

Легіон "Свобода Росії" – це військовий підрозділ Збройних сил України, сформований у березні 2022 року з колишніх військовослужбовців РФ та інших росіян, а часом і білорусів. Він входить до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

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