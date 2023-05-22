У легіоні "Свобода России" назвали свої дії в РФ створенням "демілітаризованої зони"
У легіоні "Свобода Росії", в якому на стороні України воюють росіяни, заявили, що створюють у Бєлгородській області Російської Федерації "демілітаризовану зону".
Джерело: коментар пресслужби легіону "Свобода Росії" для "Суспільне"
Пряма мова: "Ситуація складна, легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки вони (російські війська – ред.) не зможуть обстрілювати Україну.
Надалі – рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни".
Деталі: Так у легіоні "Свобода Росії" 22 травня прокоментували свої ранкові відео з російської території та заяви про "звільнення" російських сіл Козинка й Гора-Подол, а також штурм міста Грайворон у Бєлгородській області РФ.
Легіон "Свобода Росії" – це військовий підрозділ Збройних сил України, сформований у березні 2022 року з колишніх військовослужбовців РФ та інших росіян, а часом і білорусів. Він входить до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.
Передісторія:
- 22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.
- Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив кордону у Бєлгородській області, але вже ведеться робота з витіснення та знищення "українських диверсантів".
- Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня.