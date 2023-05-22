В легионе "Свобода России" назвали свои действия в РФ созданием "демилитаризованной зоны"

Козинка, Гора-Подол, Грайворон на карте – все дальше на восток от границы Украины

В легионе "Свобода России", в котором на стороне Украины воюют россияне, заявили, что создают в Белгородской области Российской Федерации "демилитаризованную зону".

Источник: комментарий пресс-службы легиона "Свобода России" для "Суспільне"

Прямая речь: "Ситуация сложная, легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда они (российские войска – ред.) не смогут обстреливать Украину.

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В дальнейшем – движемся к освобождению всей России от путинского диктата и прекращению преступной войны".

Детали: Так в легионе "Свобода России" 22 мая прокомментировали свои утренние видео с российской территории и заявления об "освобождении" российских сел Козинка и Гора-Подол, а также штурме города Грайворон в Белгородской области РФ.

Легион "Свобода России" – это военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года из бывших военнослужащих РФ и других россиян, а порой и белорусов. Он входит в Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

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