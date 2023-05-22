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В легионе "Свобода России" назвали свои действия в РФ созданием "демилитаризованной зоны"

Елена РощинаПонедельник, 22 мая 2023, 16:58
В легионе Свобода России назвали свои действия в РФ созданием демилитаризованной зоны
Козинка, Гора-Подол, Грайворон на карте – все дальше на восток от границы Украины

В легионе "Свобода России", в котором на стороне Украины воюют россияне, заявили, что создают в Белгородской области Российской Федерации "демилитаризованную зону".

Источник: комментарий пресс-службы легиона "Свобода России" для "Суспільне"

Прямая речь: "Ситуация сложная, легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда они (российские войска – ред.) не смогут обстреливать Украину. 

В дальнейшем – движемся к освобождению всей России от путинского диктата и прекращению преступной войны".

Детали: Так в легионе "Свобода России" 22 мая прокомментировали свои утренние видео с российской территории и заявления об "освобождении" российских сел Козинка и Гора-Подол, а также штурме города Грайворон в Белгородской области РФ.

Легион "Свобода России" – это военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года из бывших военнослужащих РФ и других россиян, а порой и белорусов. Он входит в Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, – но стремятся к "освобождению" всей России.
  • Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве границы в Белгородской области, но уже ведется работа по вытеснению и уничтожению "украинских диверсантов".
  • Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев – и в ней участвуют исключительно граждане России.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая

Темы: Росcиявойнадиверсанты
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