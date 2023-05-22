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Росія вивозить ядерні боєприпаси зі сховища в Бєлгородській області – розвідка

"Українська правда"Понеділок, 22 травня 2023, 19:10
Росія вивозить ядерні боєприпаси зі сховища в Бєлгородській області – розвідка
Фото: Military Media Center

Росіяни почали вивозити ядерні боєприпаси із сховища в Бєлгородській області РФ.

Джерело: представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Є навіть додаткова інформація стосовно евакуаційних заходів. В терміновому режимі об’єкт "Бєлгород-22" – це сховище ядерних боєприпасів – так само рашисти евакуюють з району неподалік Грайворона".

Деталі: Юсов ще раз наголосив, що Україна не має стосунку до подій, що відбуваються в Бєлгородській області РФ, а боротьбу там ведуть місцеві протипутінські сили.

Передісторія:

  • У Грайворонському районі Бєлгородської області розташована російська військова частина 25624 (у м. Бєлгород-22). Ця частина входить до складу ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації і є "об'єктом "С". Це умовна назва для центральної бази зберігання ядерної зброї РФ.
  • "Русский добровольческий корпус" і легіон "Свобода Росії" 22 травня заявили про звільнення населених пунктів Козинка і Гора-Подол у Бєлгородській області. Вони додали, що зайшли в російський Грайворон і закликали жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".
  • В Бєлгородській області в результаті оголосили про введення правового режиму контртерористичної операції.

Теми: Росіяядерна зброя
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