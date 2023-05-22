Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия вывозит ядерные боеприпасы из хранилища в Белгородской области – разведка

"Украинская правда"Понедельник, 22 мая 2023, 19:10
Россия вывозит ядерные боеприпасы из хранилища в Белгородской области – разведка
Фото: Military Media Center

Россияне начали вывозить ядерные боеприпасы из хранилища в Белгородской области РФ.

Источник: представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Есть даже дополнительная информация относительно эвакуационных мероприятий. В срочном режиме объект "Белгород-22" - это хранилище ядерных боеприпасов - так же рашисты эвакуируют из района неподалеку Грайворона".

Детали: Юсов еще раз подчеркнул, что Украина не имеет отношения к событиям, происходящим в Белгородской области РФ, а борьбу там ведут местные противопутинские силы.

Предыстория:

  • В Грайворонском районе Белгородской области расположена российская воинская часть 25624 (в г. Белгород-22). Эта часть входит в состав ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации и является "объектом "С". Это условное название для центральной базы хранения ядерного оружия РФ.
  • "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" 22 мая заявили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол в Белгородской области. Они добавили, что зашли в российский Грайворон и призвали жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".
  • В Белгородской области в результате объявили о введении правового режима контртеррористической операции.

Темы: Росcияядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

ГУР: Оккупанты готовят масштабную "радиоактивную" провокацию на ЗАЭС

Все новости...
Росcия
Большинство жителей приграничья Белгородской области сбежали из сел и райцентра — губернатор
Боррель: В стремлении к миру в Украине нельзя приравнивать жертву и агрессора
В Белгородской области РФ ввели "режим контртеррористической операции"
Последние новости
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
10:18
Как украинцы открывают бизнес в Дании и кто им в этом помогает
Все новости...
Реклама: