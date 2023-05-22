Россия вывозит ядерные боеприпасы из хранилища в Белгородской области – разведка

Россияне начали вывозить ядерные боеприпасы из хранилища в Белгородской области РФ.

Источник: представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Есть даже дополнительная информация относительно эвакуационных мероприятий. В срочном режиме объект "Белгород-22" - это хранилище ядерных боеприпасов - так же рашисты эвакуируют из района неподалеку Грайворона".

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Детали: Юсов еще раз подчеркнул, что Украина не имеет отношения к событиям, происходящим в Белгородской области РФ, а борьбу там ведут местные противопутинские силы.

Предыстория:

В Грайворонском районе Белгородской области расположена российская воинская часть 25624 (в г. Белгород-22). Эта часть входит в состав ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации и является "объектом "С". Это условное название для центральной базы хранения ядерного оружия РФ.

"Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" 22 мая заявили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол в Белгородской области. Они добавили, что зашли в российский Грайворон и призвали жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".

В Белгородской области в результате объявили о введении правового режима контртеррористической операции.