Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что большинство жителей Грайворонского района покинули свои населенные пункты.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на Гладкова.

Прямая речь Гладкова: "Завершаем подомовой обход сейчас приграничных сел и самого Грайворона. Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности - помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность - оставляет на личном транспорте".

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