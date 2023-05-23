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Генштаб: Україну вночі атакували до 4 "Шахедів", усі знищено

"Українська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 06:43
Генштаб: Україну вночі атакували до 4 Шахедів, усі знищено
SHAHED-136/131. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО СТРАТКОМ ЗСУ

Вночі 23 травня росіяни задіяли для ударів по території України до 4 іранських "Шахедів", їх усіх збили сили ППО.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно ГШ: "Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів до 4 "Шахедів", всі збито. Інформація уточнюється".

Оновлено: Повітряні сили ЗСУ пізніше уточнили, що в ніч на 23 травня захисники знищили над Україною шість ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Нагадаємо: Уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти міста Дніпро, випустивши 16 ракет різного типу та 20 "Шахедів" − усі безпілотники та 4 крилаті ракети Повітряні сили збили.

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Теми: ШахедГенштаб
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