Генштаб: Україну вночі атакували до 4 "Шахедів", усі знищено

Вночі 23 травня росіяни задіяли для ударів по території України до 4 іранських "Шахедів", їх усіх збили сили ППО.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно ГШ: "Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів до 4 "Шахедів", всі збито. Інформація уточнюється".

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Оновлено: Повітряні сили ЗСУ пізніше уточнили, що в ніч на 23 травня захисники знищили над Україною шість ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Нагадаємо: Уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти міста Дніпро, випустивши 16 ракет різного типу та 20 "Шахедів" − усі безпілотники та 4 крилаті ракети Повітряні сили збили.