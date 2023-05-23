Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Україну вночі атакували до 4 "Шахедів", усі знищено

"Українська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 06:43
Генштаб: Україну вночі атакували до 4 Шахедів, усі знищено
SHAHED-136/131. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО СТРАТКОМ ЗСУ

Вночі 23 травня росіяни задіяли для ударів по території України до 4 іранських "Шахедів", їх усіх збили сили ППО.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно ГШ: "Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів до 4 "Шахедів", всі збито. Інформація уточнюється".

Реклама:

Оновлено: Повітряні сили ЗСУ пізніше уточнили, що в ніч на 23 травня захисники знищили над Україною шість ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Нагадаємо: Уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти міста Дніпро, випустивши 16 ракет різного типу та 20 "Шахедів" − усі безпілотники та 4 крилаті ракети Повітряні сили збили.

Теми: ШахедГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Шахед
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Над Україною увечері збили обидва "Шахеди"
11 дронів з 20 було знищено над Україною за ніч
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В "Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: