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Повітряні сили уточнили: вночі знищили 6 ворожих "Шахедів"

Олена РощінаВівторок, 23 травня 2023, 08:39

У ніч на 23 травня захисники знищили над Україною шість ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131", із них два було знищено над Миколаївською областю.  

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ, Повітряне командування "Південь"

Деталі: Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв про 4 знищені за ніч БПЛА "Shahed".

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Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що вночі 23 травня на різних напрямках було знищено шість ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131". 

 

Повітряне командування "Південь" повідомило, що цієї ночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Також 22 травня на Херсонщині було знищено один розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".

ВІДЕО ДНЯ

Загалом за минулу добу над Україною знищено два розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР".

Уранці 23 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що за останню добу загалом було знищено 34 безпілотники різних типів і призначення, а також 4 крилаті ракети (ще в ніч на 22 травня).

Теми: ШахедвійнаПовітряні сили ЗСУ
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