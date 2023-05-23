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Генштаб: Украину ночью атаковали до 4 "Шахедов", все уничтожены

"Украинская правда"Вторник, 23 мая 2023, 06:43
Генштаб: Украину ночью атаковали до 4 Шахедов, все уничтожены
SHAHED-136/131. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО СТРАТКОМ ВСУ

Ночью 23 мая россияне задействовали для ударов по территории Украины до 4 иранских "Шахедов", их всех сбили силы ПВО.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Предварительно. Этой ночью враг задействовал для ударов до 4 "Шахедов", все сбиты. Информация уточняется".

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Обновлено: Воздушные силы ВСУ позже уточнили, что в ночь на 23 мая защитники уничтожили над Украиной шесть вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Напомним: Ночью 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты города Днепр, выпустив 16 ракет различного типа и 20 "Шахедов" − все беспилотники и 4 крылатые ракеты Воздушные силы сбили.

Темы: ШахедГенштаб
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