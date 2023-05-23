Захисники України за добу знищили 40 артсистем, 34 безпілотники і 4 крилаті ракети – Генштаб
За добу 22 травня українські бійці вбили близько 480 російських загарбників, знищили 1 гелікоптер, 12 ББМ, 4 танки й 40 артилерійських систем ворога, а також знешкодили 34 безпілотники й 4 крилаті ракети.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 23 травня
Деталі: Напередодні повідомлялося, що бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили ворожий гелікоптер Мі-24 на Донеччині.
За весь час повномасштабної війни в Україні збили вже 1 015 крилатих ракет і 2 864 безпілотних літальних апаратів (БПЛА), включно з ударними й розвідувальними дронами.
Загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 до 23.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 204 360 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 789 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 419 (+12) од,
- артилерійських систем – 3318 (+40) од,
- РСЗВ – 565 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 295 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 864 (+34),
- крилаті ракети ‒ 1 015 (+4),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6139 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 433 (+6).
Дані уточнюються.
Нагадаємо: У ніч на 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти міста Дніпро, випустивши 16 ракет різного типу та 20 "Шахедів" − усі безпілотники та 4 крилаті ракети Повітряні сили збили.