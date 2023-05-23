Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники Украины за сутки уничтожили 40 артсистем, 34 беспилотника и 4 крылатые ракеты – Генштаб

Елена РощинаВторник, 23 мая 2023, 08:10

За сутки 22 мая украинские бойцы убили порядка 480 российских захватчиков, уничтожили 1 вертолет, 12 ББМ, 4 танка и 40 артиллерийских систем врага, а также обезвредили 34 беспилотника и 4 крылатые ракеты.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 23 мая

Детали: Накануне сообщалось, что бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили вражеский вертолет Ми-24 в Донецкой области.

Реклама:

За все время полномасштабной войны в Украине сбили уже 1 015 крылатых ракет и 2 864 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая ударные и разведывательные дроны.

Общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 23.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 204 360 (+480) человек ликвидировано,
  • танков – 3 789 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 419 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 3 318 (+40) ед,
  • РСЗО – 565 (+0) ед,
  • средства ПВО – 327 (+0) ед,
  • самолетов – 309 (+0) ед,
  • вертолетов – 295 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 864 (+34),
  • крылатые ракеты – 1 015 (+4),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 139 (+10) ед,
  • специальная техника – 433 (+6).

Данные уточняются.

ВИДЕО ДНЯ
 

Напомним: В ночь на 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты города Днепр, выпустив 16 ракет различного типа и 20 "Шахедов" – все беспилотники и 4 крылатых ракеты Воздушные силы сбили.

Темы: войнаРосcияГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
война
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
Все новости...
Реклама: