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Защитники Украины за сутки уничтожили 40 артсистем, 34 беспилотника и 4 крылатые ракеты – Генштаб

Елена РощинаВторник, 23 мая 2023, 08:10

За сутки 22 мая украинские бойцы убили порядка 480 российских захватчиков, уничтожили 1 вертолет, 12 ББМ, 4 танка и 40 артиллерийских систем врага, а также обезвредили 34 беспилотника и 4 крылатые ракеты.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 23 мая

Детали: Накануне сообщалось, что бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили вражеский вертолет Ми-24 в Донецкой области.

За все время полномасштабной войны в Украине сбили уже 1 015 крылатых ракет и 2 864 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая ударные и разведывательные дроны.

Общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 23.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 204 360 (+480) человек ликвидировано,
  • танков – 3 789 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 419 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 3 318 (+40) ед,
  • РСЗО – 565 (+0) ед,
  • средства ПВО – 327 (+0) ед,
  • самолетов – 309 (+0) ед,
  • вертолетов – 295 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 864 (+34),
  • крылатые ракеты – 1 015 (+4),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 139 (+10) ед,
  • специальная техника – 433 (+6).

Данные уточняются.

 

Напомним: В ночь на 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты города Днепр, выпустив 16 ракет различного типа и 20 "Шахедов" – все беспилотники и 4 крылатых ракеты Воздушные силы сбили.

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Темы: войнаРосcияГенштаб
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