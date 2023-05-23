У справі Князєва під час обшуку вилучили ще пів мільйона доларів

Під час обшуку 22 травня у справі ексголови Верховного суду Всеволода Князєва додатково вилучили майже пів мільйона доларів.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою Голови Верховного Суду.

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Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів".

Деталі: Повідомляється, що обшук провели 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн дол. головою ВС і адвокатом.

Гроші передавали Князєву в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.

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