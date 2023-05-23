У справі Князєва під час обшуку вилучили ще пів мільйона доларів
Вівторок, 23 травня 2023, 09:48
Під час обшуку 22 травня у справі ексголови Верховного суду Всеволода Князєва додатково вилучили майже пів мільйона доларів.
Джерело: пресслужба НАБУ
Дослівно: "НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою Голови Верховного Суду.
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Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів".
Деталі: Повідомляється, що обшук провели 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 млн дол. головою ВС і адвокатом.
Гроші передавали Князєву в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.
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Передісторія:
- 15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн) і провели обшуки в інших суддів ВС.
- Пресслужба Костянтина Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабаря голові чи суддям Верховного суду.
- Суд арештував до 14 липня ексголову Верховного суду Всеволода Князєва із можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень, він планує оскаржувати рішення.
- Підозрюваного адвоката Олега Горецького суд відправив під варту на два місяці з можливістю внесення застави у 80 мільйонів гривень.