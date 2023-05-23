Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В деле Князева во время обыска изъяли еще полмиллиона долларов

Алена МазуренкоВторник, 23 мая 2023, 09:48
В деле Князева во время обыска изъяли еще полмиллиона долларов

Во время обыска 22 мая в деле экс-главы Верховного суда Всеволода Князева дополнительно изъяли почти полмиллиона долларов.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "НАБУ и САП во время обыска изъяли крупную сумму наличности в почти полмиллиона долларов США, скрытую участниками преступления в деле по подозрению Председателя Верховного Суда.

Сейчас НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств".

Детали: Сообщается, что обыск провели 22 мая в рамках досудебного расследования получения 2,7 млн долл. председателем ВС и адвокатом.

Деньги передавали Князеву в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов.

 
  • Предыстория:
    15 мая детективы НАБУ задержали председателя украинского Верховного суда Всеволода Князева якобы при получении взятки в почти 3 млн долларов ($2,7 млн) и провели обыски у других судей ВС.
  • Пресс-служба Константина Жеваго утверждает, что он не имеет никакого отношения к даче взятки председателю или судьям Верховного суда.
  • Суд арестовал до 14 июля экс-главу Верховного суда Всеволода Князева с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен, он планирует обжаловать решение.
  • Подозреваемого адвоката Олега Горецкого суд отправил под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 80 миллионов гривен.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Верховный судНАБУсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

Все новости...
Верховный суд
Что известно о деле главы Верховного Суда Князева? Обсуждаем в подкасте "Кляті питання"
САП: Князев и его сообщники хотели повлиять на отбор членов ВККС, но доказательств влияния нет
Суд отправил Князева под стражу с залогом в 107 миллионов
Последние новости
12:46
В американском штате оправдали "ведьм", осужденных 370 лет назад
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
Все новости...
Реклама: