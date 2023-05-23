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В деле Князева во время обыска изъяли еще полмиллиона долларов

Алена МазуренкоВторник, 23 мая 2023, 09:48
В деле Князева во время обыска изъяли еще полмиллиона долларов

Во время обыска 22 мая в деле экс-главы Верховного суда Всеволода Князева дополнительно изъяли почти полмиллиона долларов.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "НАБУ и САП во время обыска изъяли крупную сумму наличности в почти полмиллиона долларов США, скрытую участниками преступления в деле по подозрению Председателя Верховного Суда.

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Сейчас НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств".

Детали: Сообщается, что обыск провели 22 мая в рамках досудебного расследования получения 2,7 млн долл. председателем ВС и адвокатом.

Деньги передавали Князеву в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов.

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  • Предыстория:
    15 мая детективы НАБУ задержали председателя украинского Верховного суда Всеволода Князева якобы при получении взятки в почти 3 млн долларов ($2,7 млн) и провели обыски у других судей ВС.
  • Пресс-служба Константина Жеваго утверждает, что он не имеет никакого отношения к даче взятки председателю или судьям Верховного суда.
  • Суд арестовал до 14 июля экс-главу Верховного суда Всеволода Князева с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен, он планирует обжаловать решение.
  • Подозреваемого адвоката Олега Горецкого суд отправил под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 80 миллионов гривен.

Темы: Верховный судНАБУсуд
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