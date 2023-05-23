Верховний суд обиратиме нового голову замість Князєва
Вівторок, 23 травня 2023, 14:10
Верховний суд 26 травня проведе пленум, на якому розглянуть питання щодо обрання нового голови суду та його заступника.
Джерело: пресслужба Верховного суду
Дослівно: "26 травня 2023 року о 10:00 у приміщенні Верховного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 8 розпочнеться засідання пленуму Верховного суду".
Деталі: Повідомляється, що проєкт порядку денного пленуму передбачає розгляд питань щодо обрання голови Верховного суду та його заступника.
Передісторія:
- 15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн) і провели обшуки в інших суддів ВС.
- Суд арештував його до 14 липня із можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.