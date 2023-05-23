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Верховний суд обиратиме нового голову замість Князєва

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 травня 2023, 14:10
Верховний суд обиратиме нового голову замість Князєва
Всеволод Князєв у суді після затримання, фото: Getty Images

Верховний суд 26 травня проведе пленум, на якому розглянуть питання щодо обрання нового голови суду та його заступника. 

Джерело: пресслужба Верховного суду

Дослівно: "26 травня 2023 року о 10:00 у приміщенні Верховного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 8 розпочнеться засідання пленуму Верховного суду".

Деталі: Повідомляється, що проєкт порядку денного пленуму передбачає розгляд питань щодо обрання голови Верховного суду та його заступника.

Передісторія:

Теми: Верховний судКнязєв Всеволодвибори
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